البشبيشي: عبد الله عزام هو المسئول عن تجنيد الشباب العرب وإرسالهم لأفغانستان

أكد الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، أن عبد الله عزام هو المسئول عن تجنيد الشباب العرب وإرسالهم إلى أفغانستان.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الدكتور محمد الباز، أن كتاب عبدالله عزام بعنوان "الشريعة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية"، يكفر جميع الجماعات، عدا الإخوان.

كتاب عبدالله عزام

وأكمل حديثه: "كتاب عبدالله عزام، كان يوضح أن المنكر الأكبر هو تنحية القرآن عن منصة الحكم، وهذا أمر في غاية الخطورة، وكل المنكرات من زنا وخمر وغيرها منكرات فرعية".



وأوضح أن الكتاب كان يحث على ضرورة أن يكون الحكم إسلاميا، لأنه إذا لم يكن كذلك؛ فهذا هو المنكر الأكبر، لافتا إلى أن المعروف الأكبر، كان حسبما أفاد الكتاب، هو وجوده في منصة الحكم"، قائلا: "قيل لي في تلك الفترة، أن المجتمع ميت، والإخواني هو من يحمل نعشه، الأمر الذي يمنح للمنضم للجماعة، أهمية خاصة".