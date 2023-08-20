عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق البشبيشي: الإخوان اخترقوا جميع القوى السياسية وأهم الأحزاب في مصر

الكاتب والباحث والقيادي
الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي

قال الكاتب والباحث والقيادي الإخواني السابق، طارق البشبيشي، إن جماعة الإخوان اخترقت جميع القوى السياسية والأحزاب، حتى وصل الأمر أن حزب الوفد كان يعرف خطورة الإخوان جيدا ورغم ذلك تحالف مع الجماعة في عام 1984،  عندما وقف سراج الدين وعمر التلمساني في مؤتمر سويا بالإسكندرية.


وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويقدمه الدكتور محمد الباز: "الإخوان اخترقوا حزب العمل، وإبراهيم شكري تحول إلى إخوان، وأصبح ألعوبة في أيديهم وهو لا يدرك ذلك، لأن إبراهيم وقتها كان صف ثاني في المعارضة وعندما يجد أمامه الآلاف في مؤتمر جماهيري إخواني طبيعي أن يفرح بذلك".

مجلة المختار


ولفت إلى أن جماعة الإخوان سيطرت أيضًا على مجلة المختار الإسلامي، منوها أن الوحيد الذي عصي عليه الإخوان كان رفعت السعيد، لأنه يعرف تاريخ وفكر جماعة الإخوان جيدا، ولذلك أنصح بقراءة كتب رفعت السعيد عن الاخوان.


وأكد، أن الجماعة اخترقت أيضا عدد كبيير من الكتاب، ومنهم عمرو الشوبكي وحسن نافعة وسليم العوا وفهمي هويدي وسيف عبد الفتاح، وغيرهم.

إكسترا نيوز الاحزاب الدكتور محمد الباز القوى السياسية برنامج الشاهد جماعة الإخوان حزب الوفد عمرو الشوبكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

احترموا نفسكم.. ميدو يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بشأن فتوح

مدير النشاط الرياضي المستقيل يفجر مفاجأة حول الزمالك.. فيديو

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

أخيرا.. انتهاء أزمة أسعار السجائر .. أعرف العلبة بكام؟

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة في 3 أشهر.. صحفيو BBC بالقاهرة يبدأون اليوم إضرابا جديدا عن العمل لتدني رواتبهم

السعر الرسمي لـ فيات تيبو في مصر وبعد الأوفر برايس .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من المجلس العسكري في النيجر إلى الإيكواس

تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر.. مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام

العالي للهندسة 95.4% والتجارة 83.2% وفني صحي 93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

9 دول يحصل فيها العمال على أكثر من شهر إجازة مدفوعة الأجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ