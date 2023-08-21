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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويستمر  امتحان الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية لمدة ساعتين فقط ، من التاسعة صباحا حتى 11 صباحا 

كما يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المتفوقين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  الخاصة بهم ، امتحان "الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، شددت خلالها على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

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