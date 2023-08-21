طارق البشبيشي : الإخوان جماعة مستعملة من الخارج دائما

قال الكاتب والباحث طارق البشيشي، إن عبد المنعم أبو الفتوح لا يختلف كثيرا عن الإخوان المتبنين لأفكار حسن البنا وسيد قطب، ولكنه ينتمي لجيل المتلونين.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن من يعرف الإخوان جيدا لن يندهش مما حصل في اعتصام رابعة، فالإخوان جماعة مستخدمة من القوى الخارجية.

الفشل والخيانة

وأوضح أن الإخوان متميزين في الفشل والخيانة، وأحد القياديين حين بدأت المظاهرات ضد الإخوان كانوا يعرفون أنهم سيسيطرون على الوضع بالعنف، ويعتبر العنف أقل خطايا اعتصام رابعة، والخطيئة الكبرى هي العمالة.