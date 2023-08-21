ايه العشوائيه دي.. زيزو ينتقد وضعه في الزمالك

شارك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك منشور منتقد وضعه في الزمالك بانه لعب عام كامل ولميحصل علي مستحقاته بل ولم يصل حتي الي 30% ومافيش مسؤول يتحدث معه بشان المستحقات.



وكتب زيزو عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يعنى ايه لعيب بيلعب سنه كامله و لسه مجبش ۳۰٪ من عقده ! يعني ايه مفيش مسؤل تتكلم معاه ! يعني ايه داخل سنه جديده و انت مش عارف هتعمل ايه ! يعني ايه بجد !!!!! ايه العشوائيه دي؟!".

أكد محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق أنه يرفض رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالكفي الوقت الحالي بسبب حاجة الفريق لخدماته الفنية في الموسم المقبل.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أرفضرحيل أحمد زيزو عن نادي الزمالك لأنه من أهم القوام الأساسي ومن أفضل اللاعبين في الكرة المصرية في الوقت الحالي".



وتابع: "أتمنى إلا يتأثر فريق الكرة بنادي الزمالك بحالة عدم الاستقرار الإداري في الفترة المقبلة