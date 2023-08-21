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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يدعو جماهير الزمالك للتكاتف حول النادي

زيزو
زيزو

شارك أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ومنتخب مصر منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب زيزو: “للتوضيح ولحق جماهير الزمالك عليا، أولا كل الشكر علي الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمة الداعمة دائما للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص ، كل ما اثار الأيام الماضية علي ان رغبتي هي الرحيل عن نادي الزمالك ما هو الا اجتهادات من اجتهادات السوشيال ميديا و الله اعلم من كان مصدرها”.

وتابع رغبتي كانت وستظل دائما في مصلحه نادي الزمالك وجماهيره ، و اذا كانت رغبت جماهير نادي الزمالك و اداره النادي في انتقاليلاي نادي للاستفاده الماديه او ايا كان السبب ساكون انا اول داعم لهذا القرار ولكن ، رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك اكبروقت ممكن لمساعدة الفريق في اوقاته الصعبه قبل اوقات الفرح ، يجب ان تتكاتف جماهير نادي الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوما لن يقدرعليه بشر يجب ان تعلم جماهير نادي الزمالك ان لاعبين الفريق يتحملو جزء من الموسم الماضي ولكن بلاعبين آخرين لكان الوضع اكثر سوء ،تعودت ان اكون صريحا و ان اتق الله في كل كلمه و كل موقف مهما كانت عواقبه ، ما مضي فا هو ماضي و يجب ان نتكاتف من اجل كيانكبير اسمه نادي الزمالك

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