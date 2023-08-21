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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيتن عامر تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

ايتن عامر
ايتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر، صوراً في احدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
 

وظهرت ايتن داخل الاسانسير، بإطلالة كاجوال مرتديه قميص بالون الأبيض وبنطال جينز مما نال إعجاب متابعيها
 

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة كل من بيومي فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحي، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عوني، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم، وتأليف وإخراج حامد صالح.



وكان آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "أولاد عابد" علي قناة MBC مصر، والمسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان2022،لكن تأجل بعد ذلك وتحدد له في البداية أن يعرض في رمضان 2023، ثم بعد ذلك تقرر أن يعرض في موسم خارج السباق الرمضاني، يضم كلا من رياض الخولي، محسن محيي الدين، أيتن عامر، إيهاب فهمي، جمال عبد الناصر ،انتصار، نادين مصطفى غريب، مي الغيطي وآخرين ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.

وفي سياق آخر شاركت ايتن عامر في فيلم “ساعة إجابة” تدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره كثير الخلاف مع والديه المحبين، يصل هذا الخلاف إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهما ويدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة، ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، يسمع صوت الرعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

آخر أعمال آيتن عامر أولاد عابد هبه عبد العزيز رمضان2022 فيلم مندوب مبيعات

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