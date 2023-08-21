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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بسيناء تبحث الاستعداد للمشاركة في مسابقات أولمبياد الطفل المصري

اجتماع موسع لمديري
اجتماع موسع لمديري الأندية الرياضية بسيناء

عقد  إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء،   اجتماعاً موسعاً ،  بقاعة اجتماعا مركز شباب مدينة العريش بمديرى الإدارات المركزية والفرعية، ومديري المراكز والأندية  التابعة لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، وذلك لمناقشة  مدى الاستعداد للمشاركة  في مسابقات أولمبياد الطفل المصري للموسم الرابع خلال عام  ٢٣/٢٤ .

15سبتمبر:

 

وقدم  عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمحافظة، شرحا للألعاب التي تم تحديدها للمشاركة في فعاليات أولمبياد الطفل المصري الجماعية والفردية للمرحلة العمرية من ١٢/١٤ سنه .

ولفت الى ان  التسجيل متاح للجميع مراكز الشباب والأندية الرياضية ، والتربية والتعليم ، والأزهر الشريف  ، والاكاديميات والتسجيل مستمر حتي 15سبتمبر 2023م .

حيث سيتم التصفيات في المرحلة الأولى علي مستوي الإدارات الفرعية ،  ثم علي مستوي المحافظة لترشيح الفرق الصاعدة علي مستوي الجمهورية .

وأكد  ايهاب حسن   وكيل وزارة  الشباب والرياضة،  علي ضرورة التنافس علي تحقيق مراكز متقدمه علي مستوي الجمهوريه  في جميع الالعاب الرياضية خاصة الالعاب الفردية.
 

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