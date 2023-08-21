الشباب والرياضة بسيناء تبحث الاستعداد للمشاركة في مسابقات أولمبياد الطفل المصري

عقد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعاً موسعاً ، بقاعة اجتماعا مركز شباب مدينة العريش بمديرى الإدارات المركزية والفرعية، ومديري المراكز والأندية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، وذلك لمناقشة مدى الاستعداد للمشاركة في مسابقات أولمبياد الطفل المصري للموسم الرابع خلال عام ٢٣/٢٤ .

15سبتمبر:

وقدم عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمحافظة، شرحا للألعاب التي تم تحديدها للمشاركة في فعاليات أولمبياد الطفل المصري الجماعية والفردية للمرحلة العمرية من ١٢/١٤ سنه .

ولفت الى ان التسجيل متاح للجميع مراكز الشباب والأندية الرياضية ، والتربية والتعليم ، والأزهر الشريف ، والاكاديميات والتسجيل مستمر حتي 15سبتمبر 2023م .

حيث سيتم التصفيات في المرحلة الأولى علي مستوي الإدارات الفرعية ، ثم علي مستوي المحافظة لترشيح الفرق الصاعدة علي مستوي الجمهورية .

وأكد ايهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، علي ضرورة التنافس علي تحقيق مراكز متقدمه علي مستوي الجمهوريه في جميع الالعاب الرياضية خاصة الالعاب الفردية.

