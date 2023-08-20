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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطفال سيناء يشاركون في برنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية بشرم الشيخ

الأطفال المشاكون
الأطفال المشاكون في برنامج أهل مصر

يشارك فرع ثقافة شمال سيناء ، فى الملتقى الثقافى لبرنامج أهل مصر للمناطق الحدودية بشرم الشيخ فى الفترة من 20 حتى 28 أغسطس الجاري ، والذي يأتي ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة ، تحت رعاية  الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة ، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و عمرو البسيونى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال امل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، إن الأسبوع الثقافي للأطفال في المحافظات الحدودية ،يهدف الى اكتشاف وتنمية مواهبهم ودمجهم بأقرانهم وتعريفهم بتاريخ مصر.

ويستضيف  البرنامج خلاله 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة وهي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان ومطروح و"الشلاتين وحلايب وأبو رماد" بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة.

ويتضمن مشروع "أهل مصر" أسابيع ثقافية وفنية للأطفال والشباب والمرأة ، وورش متنوعة وزيارات تثقيفية تعمل على تنمية الوعي وتعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأطفال وهو أحد أهم أهداف المبادرة والعمل بالهيئة.

5ورش أدبية:

 

 ويتضمن  برنامج العمل تنفيذ  5 ورش أدبية وهي تعليم إلقاء الشعر والموائد المستديرة والصحفي الصغير والحكواتي عن تراثنا المصري، وورشة أنا وكتابي، كما يتضمن 6 أشغال يدوية وهي تعليم صناعة الحلي والإكسسوارات، منسوجات تراثية بروح عصرية، كلنكان وفورفورجيه، أركت خشبي، فن الخزف، الخيامية، وورشة فنون تشكيلية.

بالإضافة إلى 4 ورش فنية وهي فنون الأداء والغناء، ومسرح أسود، ومسرح، وفنون شعبية، مضيفة أن برنامج الزيارات الميدانية التثقيفية لأهم معالم المدينة يتخللها ورش حكي توعوية ومنها المتحف الفرعوني، محمية رأس محمد، مسجد الصحابة، السوق القديم، كاتدرائية السمائيين .


 

سيناء ثقافة برنامج اهل مصر المحافظات

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