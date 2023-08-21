وسط تعليق رحلات من مطار.. روسيا تعترض مسيرة أوكرانية فوق موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن اعتراضها طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو، ما أدى إلى تحطمها.

وحسب وكالة "تاس" الروسبة، أضافت الوزارة أنه لم تقع أي إصابات.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، تم تعليق الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو الدولي بالعاصمة موسكو.

وأمس، أعلنت روسيا، عن إحباط هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على 4 مناطق منفصلة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وإجبار اثنين من مطارات موسكو على تحويل مسار الرحلات لفترة وجيزة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أبلغت منطقتا كورسك وروستوف في روسيا، وكلاهما على الحدود مع أوكرانيا، عن ضربات بطائرات مسيرة، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة موسكو، حيث تحطمت في منطقة غير مأهولة بالسكان، كما تم اعتراض مسيرتين فوق بيلجورود.