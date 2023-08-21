ثاني قضية خلال 10 أيام.. الصين تتهم موظفًا حكوميًا بالتجسس لصالح CIA

اتهمت الصين علنًا ال​​يوم الاثنين موظفًا حكوميًا بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، وهي ثاني قضية تجسس رفيعة المستوى تم الإعلان عنها هذا الشهر مع تكثيف بكين لتأكيدها - وخطابها - على الأمن القومي.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت وزارة أمن الدولة بالصين في بيان صادر اليوم الاثنين إنها تحقق مع أحد كوادر وزارة مجهولة يُزعم أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جندته أثناء دراسته في اليابان.

وأضافت الوزارة الأمريكية أن المواطن الصيني البالغ من العمر 39 عامًا، والذي تم تحديده فقط من خلال لقبه هاو، تعرف على مسؤول بالسفارة الأمريكية في اليابان أثناء التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن المسؤول الأمريكي أقام مع هاو "علاقة وثيقة" من خلال إعطائه وجبات الطعام ، وإرسال الهدايا إليه، ودفع المال له للمساعدة في كتابة ورقة بحثية.

وأشارت وزارة أمن الدولة إلى أن مسؤول السفارة الأمريكية قدم هاو بعد ذلك إلى زميل له، والذي كشف لاحقًا أنه ضابط في وكالة "سي أي إيه، وطلب من هاو العودة إلى الصين للعمل في "قسم أساسي وحساس".

وتابعت الوزارة في بيانها أن هاو وافق ووقع اتفاقية تجسس مع الولايات المتحدة وتلقى التدريب، قبل أن يتم توظيفه في الحكومة الصينية بناء على التعليمات الأمريكية.

وذكر البيان أن المشتبه به "أقام عدة اتصالات سرية مع موظفي السي آي إيه في الصين وزوّدهم بمعلومات"، لافتة إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق.

جاء البيان بعد 10 أيام فقط من إعلان ​​الوزارة أنها عن تجسس صيني آخر لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية لعامل في مجموعة صناعية عسكرية صينية مجهولة الهوية يُزعم أنه تم تجنيده أثناء دراسته في إيطاليا.

وأقنع العنصر بتقديم "معلومات حساسة عن الجيش الصيني" مقابل "تعويضات كبيرة" ومساعدة لتمكينه من الانتقال مع عائلته إلى الولايات المتحدة.

وتبنت بكين الشهر الماضي قانونًا جديدًا لمكافحة التجسس يمنح السلطات هامش تحرك أكبر للتصدي لما ترى أنه يشكل خطرا على الأمن القومي.