باستخدام طائرة مسيرة.. روسيا تحبط هجومًا جديدًا لكييف على موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إسقاط مسيرة ثانية في منطقة إسترا بالعاصمة موسكو.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت روسيا اليوم الاثنين إنها أحبطت هجومين بطائرات مسيرة أوكرانية في منطقة موسكو ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها أنه: "في الحادي والعشرين من أغسطس في حوالي الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لكييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة".

وأضافت أنه تم اعتراض الطائرة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، لتتحطم في قرية بوكروفسكوي في منطقة أودينتسوفو جنوب غرب العاصمة ، مؤكدة أنه لم تقع إصابات.

كما أعلنت الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرة مسيرة ثانية، في أجواء منطقة مدينة إسترا بمقاطعة موسكو.

وقد عطل الهجوم الأول لفترة وجيزة الرحلات الجوية في اثنين من مطارات العاصمة، حيث تم إيقاف عمليات الوصول والمغادرة من مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو لفترة وجيزة ولكن تم استئنافها لاحقًا.