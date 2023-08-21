عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى بيان رسمي

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

صدى البلد

ا
فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادى وذلك بعد ما تولي المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه فى بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكامله عن إدارة واحده من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر ، وبالإشارة إلى الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.
وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هى نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصاً منهم على الصالح العام للنادى ، وفى هذا الإطار ، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادى وتحقيق الاستقرار الإدارى لتك المؤسسة الرياضية العريقة ، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادى وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية  المنظمة لهذا الشأن.
وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادى إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً .
وتهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتى قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وان المصدر الوحيد التى تصدر عنه الاخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

انخفاض جديد يضرب سوق الأرز.. اعرف الكيلو السائب والمعبأ وصل كام؟

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

الذهب ينهار إلى مستويات غير مسبوقة عالميًا|وهذا سعر عيار21 الآن في مصر

هل الاستحمام يغني عن الوضوء .. رد مباشر من دار الإفتاء

ترشيحاتنا

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.. رفع درجات بعض الطلاب| والتعليم تعلنها غدا

زيزو مش للبيع .. نجوم الزمالك يرفضون رحيله.. والسوبر ستار يحسم الجدل

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. مفاجأة بشأن مؤشرات القبول بكلية الطب البيطري

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا

تقدم بباخموت.. أوكرانيا تكشف تطورات هجومها المضاد رغم صعوبة الوضع

التجديد ورفض الرحيل.. أنباء عن طرح رئيس الزمالك حلا لأزمة زيزو وفتوح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوفر طريقة لعمل الطحينة في المنزل

الرحيل عن الزمالك؟| حكاية زيزو انتهت بـ ستوري وهذه رسالته للجمهور

جمبسوت هيفاء وهبي في الساحل الشمالي يثير الجدل| سعره غير متوقع

افتكروه تراب.. تحذير من المسحوق الجيري بعد تسببه في وفاة طفل برازيلي

فيديو

أنا تريند وعايز أتجوزك.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يفاجئ حسناء ميامي

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ