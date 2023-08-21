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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك لحين انتخاب مجلس جديد

الزمالك
الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا، بشأن نادي الزمالك، بعد تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا.

وجاء نص البيان كالتالي: «في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادي الزمالك من إدارة شؤون النادي، وذلك بعدما تولى المسؤولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه فى بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025 وحتى الآن، وتحمل مسئوليته الكامله عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المديرين التنفيذي والمالي، ومدير النشاط الرياضى بنادي الزمالك، وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي، بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات».

وأضاف: «وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو التنفيذيين، نابعة في الأساس من تلقاء أنفسهم، وحرصا منهم على الصالح العام للنادي، وفي هذا الإطار، وحرصا من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق، في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء في تنفيذ الإجراءات والضوابط القانونية كافة للمسار الانتخابي للنادي، وفقا للتوقيتات المحددة والمقررة في النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن».

وأوضح بيان وزارة الشباب والرياضة: «وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يجرى تكليف مدير تنفيذي وآخر مالي، ومدير النشاط الرياضي، وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شؤون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة، المتضمنة ضمن جدول أعمالها بندا لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة، على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شؤونها في تنفيذ ذلك، وفق ما هو متبع قانونا».

واختتم البيان: «وتهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة، التي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة»، مؤكدة أن «المصدر الوحيد التى تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي، والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة».

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