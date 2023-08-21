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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تعيين لجنة ثلاثية لتكليفها بإدارة نادي الزمالك فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادي. 

واصدرت وزارة الشباب والرياضية بيانا رسميا صباح اليوم الإثنين، تعلن خلاله تحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر ، وبالإشارة إلى الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.

تشكيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك

تقرر أن يتم تكليف:

  • مدير تنفيذى
  • مدير مالى مدير
  • النشاط الرياضي

وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادى إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونا.

وسارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادى وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية  المنظمة لهذا الشأن.

وتهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتى قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وان المصدر الوحيد التى تصدر عنه الاخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي لجنة ثلاثية نادي الزمالك الزمالك

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