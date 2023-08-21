سعيد عيد يجدد أثر السابقين في نبض حكاوي الشوارع

صدر حديثا عن دار بتانة للنشر والتوزيع كتاب «حكاوي الشوارع»، للكاتب سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر.

ومن أجواء الكتاب:

«لا تطأ الأقدام كلها الموضع نفسه، فهذه قدم تحمل قلبا مثقلا بالذكرى، وتلك أخرى تهتدي برائحة الحكاية، وثالثة تتأنى خطواتها لتنظر في الزوايا والأركان أثر السابقين. وكلها من "حكايات الشوارع".

هذا كتاب يسعى لكشف تاريخ الأرض اعتمادا على حكايات الشوارع… يضم ما قد لا نعرف عن أسمائها، وسيرتها، وحتى عن حركة التاريخ فيها».

سعيد عبده فقد التحق بالعمل فى دار المعارف فى الرابع من سبتمبر 1973، وبدأ يتدرج فى المواقع داخل الدار حتى صار مديرا لها ثم سافر إلى السعودية، وشارك فى إنشاء أكثر من 20 مكتبة، ثم عاد فى منتصف الثمانينيات، وعمل فى أخبار اليوم، وأسس فيها إدارة الكتب والمكتبات للنشر والتوزيع وإنشاء المكتبات، ثم أصبح رئيسًا لقطاع الثقافة المسؤول عن نشر الكتاب فى أخبار اليوم.

ثم تدرج سعيد عبده حتى أصبح مديرا عاما لقطاع الثقافة ثم قطاع التوزيع والثقافة ثم نائبا لمدير عام المؤسسة، أصدر خلالها ما يقرب من 1000 عنوان؛ ثم صدر قرار بتوليه رئاسة مجلس إدارة دار المعارف 2015.