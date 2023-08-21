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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن خسائرها بعد هجوم المسيرات الأوكرانية اليوم على موسكو

طائرات بدون طياري
طائرات بدون طياري

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، إصابة شخصين جراء سقوط حطام مسيرة على ضواحي موسكو.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت روسيا إنها أحبطت هجوم طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في منطقة موسكو اليوم الاثنين، ولكن ما يقرب من 50 رحلة طائرة من وإلى العاصمة تعطلت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية في منطقة روزسكي غرب العاصمة ودمرت لاحقا طائرة أخرى في منطقة إسترنسكي القريبة.

ومن جانبها، أفادت سلطة الطيران الروسية روزافياتسيا بأن القادمين والمغادرين من مطارات موسكو الأربعة الرئيسية - فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو وجوكوفسكي - تم تقييدهم، مما أدى إلى تعطيل 45 طائرة ركاب وطائرتي شحن.

وحذر المسؤولون الروس مرارا وتكرارا من أن الطائرات بدون طيار العسكرية التي تحلق فوق موسكو - التي يبلغ عدد سكانها مع منطقتها المحيطة ما يقرب من 22 مليون نسمة - يمكن أن يتسبب في كارثة كبيرة.

وزادت الضربات الجوية للطائرات بدون طيار في عمق روسيا منذ تدمير طائرتين بدون طيار فوق الكرملين في أوائل مايو.

وأصبحت هجمات الطائرات بدون طيار في العاصمة الروسية شائعة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة. ولكن من غير الواضح ما هو تأثير هجمات الطائرات بدون طيار  السكان الروس.

وعادة لا تعلق أوكرانيا على من يقف وراء الهجمات على الأراضي الروسية، على الرغم من أن المسؤولين أعربوا علنا عن رضاهم عنها.

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