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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ظهور نادر لترسة السلاحف الخضراء على شواطئ الغردقة يجذب السياح الأجانب

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شهدت شواطئ الغردقة ظاهرة فريدة ونادرة، حيث تم رصد ظهور ترسة السلاحف الخضراء النادرة في المياه المحيطة بالمنطقة، ما أثار إعجاب ودهشة السياح الأجانب القادمين من مختلف أنحاء العالم، تعتبر هذه الكائنات البحرية النادرة من أنواع السلاحف الخضراء، وتعتبر مهددة بخطر الانقراض.

وقد قام العديد من السياح الأجانب بتوثيق هذه اللحظات الفريدة والنادرة من خلال التقاط الصور التذكارية أثناء رحلات الغطس تحت الماء في شواطئ الغردقة، وذكر أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية في المنطقة، أن السياح شهدوا تلك الظاهرة أثناء رحلاتهم وتعاملوا معها بحماس كبير، حيث كانت تلك الترسة تلعب وترقص بأناقة تحت الماء.

من جهته، أشار حسن الطيب، الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إلى أهمية ظهور هذه الترسة في جذب السياح الأجانب إلى منطقة الغردقة. وأكد الطيب أن هذه الظاهرة تُعَد فرصة استثنائية لعشاق الغطس واستكشاف الحياة البحرية، حيث يمكن للسياح مشاهدة هذه السلاحف الخضراء النادرة والتعرف على جمالها وتنوعها.

 

وكشف الخبير البحري أن الترسة التي تم رصدها بشواطئ الغردقة تعد من السلاحف ذات الأحجام الكبيرة، حيث يبلغ وزنها حوالي ربع طن، وتبلغ من العمر نحو 45 عامًا، وتتميز بلونها الأخضر الزاهي. كما أشار إلى أن تلك السلاحف قد تعيش حتى سن 50 عامًا، مما يجعلها كائنًا بحريًّا فريدًا ومميزًا.

 

تعد هذه الظاهرة النادرة لظهور ترسة السلاحف الخضراء في شواطئ الغردقة فرصة لا تُفوت لعشاق الغطس واستكشاف البيئة البحرية، وتعزز من مكانة المنطقة كوجهة سياحية رائدة لمحبي البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.

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