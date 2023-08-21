أوسوريو يجتمع مع معاونيه اليوم لمناقشة ملفات خاصة بفريق الزمالك

قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عقد جلسة مع جهازه المعاون لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة بالنادي قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

كان المدير الفني قرر تأجيل سفره إلى كولومبيا بعد استقالة مجلس الإدارة لحين وضوح الرؤية واختيار لجنة لإدارة النادي للاجتماع معهم لإخطارهم بطلباته.



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو قد منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.