سارعوا .. نداء رسمي من حماية المستهلك للمواطنين بشأن هذه السلوكيات

يستقبل جهاز حماية المستهلك وجميع أفرعه المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية شكاوى المواطنين المتعلقة بالغش التجاري والتلاعب في الأسعار أو حجب السلع وسوء الخدمة.

وطالب جهاز حماية المستهلك المواطنين الذين يواجهون محاولات التلاعب او الغش التجاري أو سوء الخدمة بسرعة التواصل مع الجهاز من خلال 6 طرق تواصل تمكن المواطن من تقديم شكوى رسمية كالتالي:

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى .

2عن طريق واتس آب على رقم 01577779999

3- إرسال شكواك الكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز

4- تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور

5- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753

6- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد

7- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة الشكاوى مجانيا.

في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى(في حالة إستيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882

ملحوظة: لا يتم استقبال أي شكوى إلا عن طريق إحدى الطرق سالفة الذكر.

