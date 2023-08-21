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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. بوسى تثير الجدل من أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت  المطربة بوسي جمهورها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


 

وظهرت بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا باللون البرتقالى الفاتح المطرز ، وهو ما كشف عن جمالها الطبيعى.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

 

ويستعد المخرج محمد الفاضي لتصوير أغنية جديدة للمطربة بوسي، في ثاني تعاون يجمعهما؛ بعد النجاح الذي حققته أغنية "ارقص معايا" والتي تم طرحها مؤخرا.


 

وحرص محمد القاضي، على إظهار بوسي فى الكليب بشكل مختلف عما اعتادت الظهور عليه في الفترة الماضية، في أولتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

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بوسى تثير الجدل لمطربة بوسي بإطلالة انيقة أغنية ارقص معايا

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