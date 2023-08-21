بإطلالة كاجوال.. إيمي طلعت زكريا تلفت الأنظار

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت إيمي في الصور بإطلالة كاجول متميزة، نالت إعجاب متابعيها.

ردت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، على شائعات وفاة والدها مقتولا التي انتشرت مؤخرا.

وقالت إيمي طلعت زكريا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،: "الموضوع بقى أوفر والذكاء الاصطناعي أصبح مؤامرة على الفن المصري".

وأضاف إيمي طلعت زكريا: "الذكاء الاصطناعي أصبح مؤامرة كبيرة على الدولة المصرية والفن المصري والفنانين".

وأكملت إيمي طلعت زركيا: "تابعت مروجي الشائعات والفيديوهات التي قاموا بتصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذه الفيديوهات أشارت إلى قتل العديد من الفنانين وأنهم لم يتوفوا بشكل طبيعي".

ولفتت إيمي طلعت زكريا: "لقيت فيديو لوالدي معمول بالذكاء الاصطناعي به كلام خطير جدا بأن والدي تحدث عن تعرضه للقتل، وبعد الفيديو توجهت لمدرية أمن الجيزة ومباحث الانترنت اهتمت بالموضوع وعملت محضر وأسير في الإجراءات القانونية".