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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيمي طلعت زكريا تتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي شائعات وفاة والدها مقتولا

الفنان طلعت زكريا
الفنان طلعت زكريا وابنته إيمي

أكدت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أنه أصيبت بحالة من الإستياء، بعد نشر إحدى الصفحات مقطع فيديو تمّ تنفيذه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، مستخدماً صوت الراحل طلعت زكريا للكشف عن أنّه مات مقتولاً على يد أحد الفنانين.

 

وقالت إيمي طلعت زكريا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في مباحث الإنترنت، لمقاضاة أدمن الصفحة ، الذي علل ارتكاب جريمته بأنه يريد أن يتذكره الجمهور بالدعاء.

 

الذكاء الإصطناعي.

وتابع إيمي طلعت زكريا، أن هند سعيد صالح، إبنة الفنان الراحل سعيد صالح، محضرا ضد صفحتين لنشرهما فيديو يظهر فيه والدها الراحل سعيد صالح بتقنية الذكاء الإصطناعي.

الذكاء الاصطناعي ايمي طلعت زكريا طلعت زكريا الإجراءات القانونية مباحث الانترنت

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