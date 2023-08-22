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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابن سوهاج فنان عالمي بالرسم.. مينا جابر: هوصل بموهبتي في يوم للعالمية

مينا جابر ابن محافظة
مينا جابر ابن محافظة سوهاج

"موهبتي بدأت وانا في اعدادي كانت رسومات بسيطة بس جميلة كل اللي يشوفها يعجب بيها ويحفذني أنمي موهبتي وفعلا الموهبة كبرت معايا ولقيت فيها نفسي ومستقبلي"، هكذا بدأ الشاب الموهوب مينا جابر أمين ابن قرية آبار الوقف بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأوضح الفنان مينا جابر، أنه اكتشف موهبته في الرسم منذ بداية المرحلة الإعدادية، ثم أخذ ينمي موهبته ويعمل على  وبدأ يشارك في معارض كثيرة بدأت في قصر الثقافة بمحافظة سوهاج، حتى استطاع يومًا ما أن يُشارك في معارض دولية في القاهرة.

وحصد الفنان البالغ من العُمر 22 عامًا، الكثير من الجوائز والتكريمات من معارض عديدة، وكان من بينهم تكريم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، له وسط جمع عظيم من المشاركين والفنانين، حيث قدم "جابر" لوحة خاصة إلى الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيره الثقافة.

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ابن سوهاج:" فنان وهوصل للعالمية"

واستكمل مينا جابر، ابن محافظة سوهاج، حديثه مع "صدى البلد" رادفًا:" أنا مبسوط جدًا باللي وصلت له ولسه بإذن الله هوصل للعالمية ده هدفي وطموحي اللي بسعى له.. طبعا بشكر أسرتي الكريمة اللي دعمتني ووقفت جنبي وكانت دائمًا في ضهري".

وشارك ابن قرية آبار الوقف بمركز أخميم، في عدة معارض تحت إشراف الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، كما شارك في معرض مصر وروسيا الذي تمت إقامته بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، والذي أقيم أيضًا بدولة روسيا.

وأشار الفنان مينا جابر، إلى أنه مستمر في التقدم بموهبته حتى أن يصل إلى العالمية، وتبلغ قدميه أعلى قمة في فنه الذي تصنعه يديه من لوحات ورسومات تجذب الروح والقلب إليها، كما أنه أعلن خلال حديثه إلى صدى البلد عن مشاركته قريبًا في معرض باريس الدولي بدولة فرنسا.

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