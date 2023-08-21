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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يُشارك في ورشة العمل التعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر

صدى البلد

شارك الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج في فعاليات ورشة العمل التعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر التي افتتحها الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم، تحت عنوان برنامج “رواد وعلماء مصر.. تعزيز الشراكة مع القطاع العام” الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور حسان النعماني ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد خلال كلمته على أهمية هذه الورشة والتي تأتى في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تهدف الي تفعيل دور التعليم العالي والبحث العلمي في بناء التنمية الشاملة.

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جامعة سوهاج

وأضاف أن البرنامج يشمل تقديم منح لتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع الحكومي والخاص تتفق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويستهدف البرنامج تقديم ٧٠٠ منحة دراسية للشباب المصري من المجتمعات الأكثر احتياجًا للحصول على درجات جامعية في مصر، و٥٠٠ منحة تدريب قصيرة المدى في مصر والولايات المتحدة الأمريكية لكوادر القطاعين الحكومى والخاص، و٦٠ درجة ماجستير لبناء كوادر لقادة المستقبل في القطاع الحكومى المصرى،٥٠ منحة لدراسة ما بعد الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية لبناء كوادر لقادة المستقبل في القطاع الحكومى المصرى.

وأضاف "النعماني" ان فعاليات الورشة تضمنت عده جلسات منها التعريف ببرنامج رواد وعلماء مصر، استعراض نتائج التحليل القطاعي للبرنامج، جلسات نقاش حول القطاعات ذات الاولوية للهيئات الحكومية، وايضًا حول برامج بناء القدرات المستهدفة للهيئات الحكومية.

كما تضمنت ورشة العمل عرضًا تقديميًا حول نموذج "إبداء الاهتمام"، وهو شرط أساسي لإتاحة طلبات انضمام الجهات الحكومية للمشاركة في البرنامج.

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