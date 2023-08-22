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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

الإمارات
الإمارات

 استقطبت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و401.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 494.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.2 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.54 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.854 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و685.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9471.85 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9776.34 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4053.64 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 217.2 مليون درهم وأغلق عند 400.6 درهم، تلاه "ملتيبلاي" بنحو 160.7 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 3.09% عند 3.67 درهم، ثم "ألف ظبي" جاذباً 119.06 مليون درهم ليقفل عند 20.28 درهم رابحاً نحو 0.8%.

وفي سوق دبي، تصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 102.3 مليون درهم ووصل إلى مستوى 17.1 درهما مرتفعاً بنسبة 1.18 في المائة، تلاه "مصرف عجمان" جاذباً نحو 46.5 مليون درهم ليغلق عند 2.36 درهم، ثم "الاتحاد العقارية" بسيولة 44.4 مليون درهم ليقفل عند 0.41 درهم.

الامارات الأسهم المحلية سوق ابوظبي سوق دبي رأس المال السوقي

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