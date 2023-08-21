محلل سياسي: ديسانتس الأكثر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأمريكا

قال المحلل السياسي الدكتور توفيق حميد، إنه لا شك أن رون ديسانتيس مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يستطيع التغلب على ميشيل أوباما إذا رشحت نفسها في الانتخابات.

محلل سياسي: ميشيل أوباما ليس لديها الخبرات السياسية التي يتمتع بها باقي المرشحين

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن، مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ميشيل أوباما ليس لديها الخبرات السياسية التي يتمتع بها المرشحون الآخرون، واللاتينيون سيكونون مؤيدين لديسانتيس.

وأوضح أن ممارسات الحزب الديمقراطي خلال السنوات الأخيرة تواجه غضبة شعبية من الأمريكيين على مواقع التواصل، مثل محاولة فرض قضية المثلية الجنسية على الأطفال في المدارس.

وذكر أن هذه المشكلات التي تواجهها إدارة الديمقراطيين لأمريكا تدعم ديسانتس، وما سيدعمه أكثر وسيقلب الكفة في صالحه أمام الديمقراطيين، أن يقرر ترامب دعم ديسانتس ويدعو أنصاره لدعمه، في هذه اللحظة لن يتمكن أي منافس من التغلب على ديسانتس.