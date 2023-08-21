صفقة من العيار الثقيل.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية، وجود اهتمام من النادي الأهلي، بالتعاقد مع المالي موسى ماريجا مهاجم الهلال السابق.

وأعلن نادي الهلال صباح اليوم الاثنين، عن رحيل ماريجا عن الفريق بعد توقيع مخالصة مادية معه، عقب قضائه موسمين مع النادي السعودي.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية، أن الأهلي رحب بالتعاقد مع ماريجا بعدما تم طرح اسمه من قبل بعض الوكلاء، حيث يبحث الفريق عن تدعيم صفوفه بعد رحيل محمد شريف وحمدي فتحي.

وأوضح التقرير أن الأهلي يلقى منافسة شرسة من عدد من الأندية السعودية، لضم ماريجا هذا الصيف.

وانضم ماريجا إلى الهلال صيف عام 2021 في صفقة انتقال حر قادمًا من بورتو البرتغالي بعقد لمدة 3 سنوات.

وسبق لماريجا التتويج بلقب الدوري البرتغالي مرتين وكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي مرة مع فريق بورتو.