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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: الاستروكس والشابوه من أخطر أنواع المخدرات

متعاطي المخدرات
متعاطي المخدرات

أكد مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه خلال الفصل الدراسي الحالى تم إطلاق أكبر برنامج وقائي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهدف هذا البرنامج هو حماية الطلاب في المدارس من الوقوع في فخ الإدمان.

 

 البرنامج الوقائي والتوعوي ضد المخدرات للطلاب


وأوضح وهبة خلال مداخلة هاتفية للاعلامية أنجي أنور من خلال برنامج “مصر جديدة ”المذاع على فضائية “etc”  مساء اليوم الإثنين، أن وزيرة التضامن الاجتماعي  نيفين القباج هى من أطلقت هذا البرنامج، مؤكدا أن هذا البرنامج يستهدف رفع الوعي لدى الطلاب بخصوص تعاطي المواد المخدرة، وخلال الفصل الدراسي الثاني تم تطبيق البرنامج على أكثر من ٤٤٦٠ مدرسة، ويتم عمل دراسات تقيمية، لمعرفة مدى استيعاب الطلاب من الأنشطة التوعوية، لافتا إلى أن محمد صلاح شارك في التوعية ضد المخدرات وهذه الأنشطة التوعوية مبنية على أسس علمية والتي ترفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي المخدرات.


وأضاف المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الأنشطة التوعوية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة سواء المرحلة الإعدادية او المرحلة الثانوية، وتم التقييم و التوصل إلى أن مستوي استيعاب الطلاب نمي بشكل كبير في هذا النشاط التوعوي.

 الاستروكس والشابو من أخطر أنواع المخدرات

وشدد مدحت وهبة أن من أهداف البرنامج الوقائي هو رفع الوعي الوقائي خاصة من المخدرات التخفيقية والتى أنتشرت في الآونة الاخيرة مثل الاستروكس والشابو وهذه من أخطر أنواع المخدرات، لأنها تزيد من شعور التعاطي إلى الميل لارتكاب الجرائم والحوادث والسرقة، مضيفا أن مثل هذه المخدرات تسبب هلاوس سمعية وبصرية.

 

وتابع متحدث صندوق مكافحة الإدمان: حب التجربة والاستطلاع من أبرز دوافع تعاطي المخدرات. 

علاج الإدمان نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى تعاطي المواد المخدرة وزارة التربية فخ الإدمان حب التجربة

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