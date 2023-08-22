شركات السياحة: هناك رغبة لزيادة الإيرادات لـ 30 مليار دولار

أكد هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة، أن السياحة تعتبر منتج خدمي يقدم خدمة للسائحين وهذه الخدمة سهلة التشويه بإطلاق الشائعات.

وقال هاني بيتر في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" إطلاق الشائعات عن السياحة المصرية يؤثر على الكثيرين من العاملين في القطاع".

وأضاف هاني بيتر:" نحتاج إلى أفكار خارج الصندوق لمواجهة كل التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مصر ".

وتابع هاني بيتر :" وزير السياحة له خلفية اقتصادية والتوجه الحالي قائم على إدارة منظومة السياحة بفكر اقتصادي لتحقيق أكبر استفادة مادية من السياحة ".

واكمل هاني بيتر :" مجلس الوزراء رفع سقف الطموح لتحقيقي إيرادات من قطاع السياحة تصل لـ 30 مليار دولار في السنة".