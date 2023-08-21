شركات السياحة: العلمين الجديدة إضافة قوية للسوق المصري

كشف هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة، كيفية إسهام مدينة العلمين الجديدة عن زيادة معدلات السياحة والسائحين الوافدين على مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال هاني بيتر في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور “، :إن مدينة العلمين الجديدة تعتبر إضافة حقيقية للمنتج السياحي المصري”.

وأضاف هاني بيتر :" مصر بها خريطة سياحية غنية والعلمين الجديدة منتج جديد يضاف للخريطة السياحية في مصر ".

وأكمل هاني بيتر :" مدينة العلمين معجزة ومنطقة العلمين الجديدة كان بها حوالي 80 مليون لغم وتم العمل على تطهيرها بشكل كامل وتم إنشاء مدينة العلمين الجديدة".

ولفت هاني بيتر :" هناك ذكاء في تخطيط مدينة العلمين الجديدة التي تتميز بالتنوع الشديد وترضي كافة الأذواق ".