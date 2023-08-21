عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: مهرجان العلمين نجح في جذب أكثر من 1.5 مليون سائح

بسمة وهبة
بسمة وهبة

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الساحل الشمالي المصري واحد من أجمل الشواطئ في العالم بأكمله، وذلك بشهادة المتخصصين في السياحة الشاطئية .

 

ناقد فني: نتائج مهرجان العلمين مُرضية لكل المواطنين.. فيديو

اتحاد الجودو: الوفود طالبت بتنظيم البطولة العربية في العلمين كل عام.. فيديو

وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور ": " البنية التحيتية في الساحل الشمالي متميزة وهو أحد اهم المقاصد السياحية في العالم ".

وأضافت بسمة وهبة: "مدينة العلمين الجديدة أكبر دليل على حالة التطور الكبير التي حدثت في الساحل الشمالي ".

وتابعت بسمة وهبة: "مصر حققت هدفها بتقديم صورة جميلة في مدينة العلمين من خلال فعاليات مهرجان العلمين المتنوعة ".

 واكملت بسمة وهبة :" مهرجان العلمين الجديدة نجح في جذب أكثر من مليون ونصف مليون سائح من مختلف دول العالم"، مضيفا:" هناك اهتمام عالمي كبير بمهرجان العلمين الجديدة".

وهبة بسمة وهبة العلمين الساحل الشمالي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

صفقة من العيار الثقيل.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سوبر ماريا ماتت|قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا .. التفاصيل الكاملة

قبل القمة.. روسيا تحسم الجدل بشأن إنشاء عملة بريكس والتخلص من الدولار

استثمارات جديدة تؤمن مصر|شركة أجنبية تعتزم ضخ 1.4 مليار دولار خلال 2024

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر .. تبدأ من 250 ألف جنيه

مشهد مهيب.. آلاف الأقباط يشاركون في ختام "صوم العذراء" بدير درنكة |شاهد

أحمد سعد تعليقا على حفل ليلة الدموع: ادعولنا نقدر ننكد عليكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ