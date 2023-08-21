بسمة وهبة: مهرجان العلمين نجح في جذب أكثر من 1.5 مليون سائح

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الساحل الشمالي المصري واحد من أجمل الشواطئ في العالم بأكمله، وذلك بشهادة المتخصصين في السياحة الشاطئية .

وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور ": " البنية التحيتية في الساحل الشمالي متميزة وهو أحد اهم المقاصد السياحية في العالم ".

وأضافت بسمة وهبة: "مدينة العلمين الجديدة أكبر دليل على حالة التطور الكبير التي حدثت في الساحل الشمالي ".

وتابعت بسمة وهبة: "مصر حققت هدفها بتقديم صورة جميلة في مدينة العلمين من خلال فعاليات مهرجان العلمين المتنوعة ".

واكملت بسمة وهبة :" مهرجان العلمين الجديدة نجح في جذب أكثر من مليون ونصف مليون سائح من مختلف دول العالم"، مضيفا:" هناك اهتمام عالمي كبير بمهرجان العلمين الجديدة".