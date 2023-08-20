عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الجودو: الوفود طالبت بتنظيم البطولة العربية في العلمين كل عام.. فيديو

أبطال الجودو
أبطال الجودو

تحدث الكابتن مرزوق على رئيس الاتحاد المصرى للجودو، عن ختام فعاليا البطولة العربية للجودو فى مدينة العلمين الجديدة بمشاركة 600 لاعب، موجها الشكر للرئيس السيسى لأنه السبب فى وجود هذه المدينة، لافتا إلى إنبهار الوفود بالمدينة وهو فخر للمصريين.

txt

شكرًا مصر .. رسائل المشاركين في بطولة الجودو من العلمين | فيديو

txt

إنجاز جديد.. شباب الجودو يحتلون وصافة التصنيف الدولي


وأضاف مرزوق على خلال مداخلة ببرنامج من مصر على قناة cbc، أن المدينة قدمت البطولة بشكل منظم والجميع أكد أن البطولة من الأفضل على مستوى البطولات العربية، ونحن لدينا مدينة تضاهى المدن العالمية.

وأوضح مرزوق على، أن الوفود طالبت بتنظيم البطولة فى العلمين كل عام، لافتا إلى أن المدينة أصبحت اسما رائدا فى الدول العربية.

الاتحاد المصرى للجودو البطولة العربية للجودو العلمين الجديدة برنامج من مصر قناة cbc مدينة العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

"هتلر" و"الديون المتلتلة" دفعته للاستقالة| مغامرة أحمد مرتضى منصور مع الزمالك تنتهي قبل بدايتها

بشرى للمصريين من الرئيس السيسي.. أزمة ارتفاع الأسعار هتتحل وهتبقى تاريخ

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ترشيحاتنا

أول من يدخل الجنة.. 6 أعمال تيسر طريقك إليها

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: إيريس أسرع تحورات كوفيد 19 انتشارا

أوكرانيا تعلن بدء تدريب قواتها على طائرات إف-16

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

الأهلي يتفق مع كولر على التجديد مقابل 185 ألف دولار

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يغلق شوارع بيروت في أضخم حفلات صيف لبنان..حضور جماهيري غير مسبوق

بنفس طريقة السعودية| حقيقة تفاوض الأهلي مع نجم إسبانيول.. وهؤلاء مطلب جماهيري

في اليوم العالمي لها ... أضرار كارثية للبطاطس المقلية

فستان جريء.. درة تثير الجدل بأنوثتها رفقة زوجها

فيديو

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ