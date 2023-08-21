شركات السياحة: حجز كامل للغرف الفندقية في شهري أكتوبر ونوفمبر

أكد هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة، أن هناك رواجا في قطاع السياحة وزيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وقال هاني بيتر في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "،: في شهر 10 و 11 المقبلين سيكون هناك حجز كامل لكافة الغرف الفندقية وذلك بسبب زيادة أعداد السائحين وهذا أمر مبشر".

وأضاف هاني بيتر :" هناك نوعان من السائحين وهو الزائر لأول مرة والسائح الذي كرر الزيارة أكثر من مرة"، مضيفا:" من الضروري ربط السائحين بالدولة المصرية كي يقومون بزيارتها بشكل متكرر".

وتابع هاني بيتر :" من الضروري خلق مناخ جيد للمستثمر المحلي والأجنبي لزيادة الاستثمار في القطاع السياحي والمنشآت السياحية ".

وأضاف هاني بيتر :" مصر بها خريطة سياحية غنية والعلمين الجديدة منتج جديد يضاف للخريطة السياحية في مصر ".