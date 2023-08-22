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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة وفاة طفل برازيلي بعد دقائق من لعبه بهذا المسحوق.. تفاصيل

صدى البلد

أثارت واقعة  وفاة الطفل البرازيلي آرثر بعد قيامه باللعب  بمسحوق الحجارة الكلسية القاتل والذي كان متراكماً على جانب أحد الطرق في منطقة بارانا الكثير من الجدل  فلم تمر سوى دقائق حتى ظهرت عليه مجموعة من العلامات ليلقي  الطفل حتفه بشكل مأساوي.

ووفقا لموقع اكسبريس قد التقطت العائلة صورة للطفل آرثر والذي يبلغ من العمر 7 سنوات وذلك وسط كومة المسحوق الأبيض الناعم التي صادفه وهو يلعب على جانب الطريق.

وقد تدحرج الطفل على المسحوق وقام باللعب به كما يلعب عادةً بالرمال على الشاطئ، بينما لم يستشعر والداه الخطر .
ولم تمر سوى دقائق حتى بدأ آرثر يشعر بالسوء وتم نقل والداه إلى المستشفى، إلا أن الأطباء فشلوا بإنقاذ حياته.

 

وفاة الطفل الطفل البرازيلي عمر 7 سنوات

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