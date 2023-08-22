كشف أصحاب قصر بقيمة 4 ملايين دولار (3.1 مليون جنيه إسترليني) في ماوي بهاواي عن تعديل طفيف أجروه على "منزلهم المعجزة" مما ساعده على الهروب سالماً من حرائق الغابات.

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”، يبرز منزل Dora Atwater Millikin وزوجها Dudley Long Millikin III ذي السقف الأحمر وسط مئات البيوت المتفحمة في حرائئق الغابات التي تجتاح لاهاينا.

منذ ظهور الصور الجوية ، انتشرت نظريات المؤامرة في جميع أنحاء الإنترنت ، حيث كان بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في حيرة من أمرهم يصرخون ان هذه الصورة مجرد "فوتوشوب" أو "الذكاء الاصطناعي".

السر وراء عدم احتراق القصر الناجي الوحيد بحرائق غابات هاواي المدمرة

لكن المتشككين سرعان ما تم إسكاتهم بعد أن أكد أفراد عائلة ميليكين ان صور منزلهم حقيقية للغاية، و أن هناك سبب أكثر منطقية لبقاء منازلهم وصموده اما الحرائق.

سواء عن طريق القدر أو الصدفة ، قامت دورا البالغة من العمر 63 عامًا وشريكها ببعض التغييرات الرئيسية على ممتلكاتهم والتي أنقذتها من الحريق - على عكس منازل جيرانهم.

قالت دورا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "إنه منزل خشبي بنسبة 100٪ ، لذا فهو ليس كما لو أننا عزلناه عن النار أو أي شيء آخر".

ومع ذلك ، استبدل الزوجان مؤخرًا سقفهما الإسفلتي شديد الاشتعال بسقف معدني ثقيل المقاييس.

وكانت اجتاحت الحرائق جزيرة ماوي في هاواي منذ 8 أغسطس ، مما أودى بحياة 114 شخصًا ودمر آلاف المباني.