انخفاض معدل حرائق الغابات في مقاطعة كولومبيا بـ كندا

قال مسؤولو الطوارئ بكندا، إن حرائق الغابات التي تجتاح مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، تظهر بعض علامات التراجع، ومن المتوقع أن تتحسن الظروف الجوية حتى الإثنين وحتى الثلاثاء، على الرغم من أن أطقم العمل لا تزال تكافح حرائق 'ملحمية'.

ونزح أكثر من 35 ألف شخص من منازلهم خلال الأيام الأربعة الماضية مع انتشار النيران في المنطقة الغربية، مما أجبر الحكومة الفيدرالية على نشر الجيش.

واشتعلت الحرائق أيضًا شمالًا حيث تعافت كندا من أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق ، والذي ألقى العديد من الخبراء باللوم فيه على تغير المناخ. تم الإبلاغ عن حرائق أخرى ، تفاقمت بسبب الجفاف الشديد ، بالقرب من الحدود الأمريكية وفي شمال غرب المحيط الهادئ للولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في كورنوال بجزيرة الأمير إدوارد يوم الاثنين 'الناس يواجهون مواقف مروعة... هذا وقت مخيف ومفجع'.

انتقد ترودو أيضًا Meta ، الأم على Facebook ، لحظر الأخبار على منصاتها ، قائلاً إن تدفق المعلومات في الوقت المناسب ضروري لسلامة الناس أثناء الكوارث الطبيعية.

قال جيراد شرودر ، نائب مدير مركز كاملوبس للإطفاء ، في وقت متأخر من يوم الأحد إنه يتوقع ظروفًا 'جيدة حقًا' لمكافحة الحرائق خلال الـ 24-36 ساعة القادمة مع انخفاض درجات الحرارة إلى منتصف 20 درجة مئوية وارتفاع الرطوبة.

قال خبراء الأرصاد الجوية إن كولومبيا البريطانية، التي تقع على ساحل كندا على المحيط الهادئ، قد تتعرض لبعض الأمطار هذا الأسبوع بسبب العاصفة الاستوائية هيلاري التي ضربت كاليفورنيا يوم الأحد.

هناك فرصة بنسبة 60% لهطول أمطار ابتداءً من بعد ظهر يوم الاثنين في كاملوبس، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الفيدرالية بيئة كندا.

وقالت حكومة كولومبيا البريطانية إن مؤشر جودة الهواء في العديد من المناطق المتضررة من الحرائق، بما في ذلك وسط أوكاناغان ووادي فريزر الشرقي وكاملوبس، وصل إلى أكثر من 10 يوم الاثنين، مما يشير إلى وجود خطر كبير.

واحترقت حوالي 140 ألف كيلومتر مربع من الأراضي، أي ما يعادل مساحة ولاية نيويورك تقريبًا، في جميع أنحاء البلاد، وامتد الضباب الدخاني حتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويتوقع المسؤولون الحكوميون أن يمتد موسم الحرائق إلى الخريف بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف المنتشرة على نطاق واسع.

على بعد حوالي 2000 كيلومتر إلى الشمال، أدى حريق غابات مشتعل وخرج عن نطاق السيطرة في مدينة يلونايف، عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية، إلى تحويل المدينة النائية إلى مدينة أشباح مليئة بالدخان، وتم إجلاء جميع سكانها البالغ عددهم 20 ألف نسمة تقريبًا.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الكندية يوم الأحد إن نحو 400 من أفراد القوات المسلحة يساعدون حكومة شمال غرب البلاد في التعامل مع الحريق. وقال مسؤولون إن الحرائق استمرت في الاشتعال على بعد حوالي 15 كيلومترا من يلونايف ولم يتضح متى ستصل إلى المدينة.

وقال جيسون برولوند، رئيس الإطفاء في ويست كيلونا في كولومبيا البريطانية، إحدى أكثر المناطق تضررا من الحرائق، إن الظروف تحسنت مما يساعد رجال الإطفاء على وضع 'قوات على الأرض'.

وقال برولوند لهيئة الإذاعة الكندية: 'لم نواجه أي تحديات تتعلق بالسلوك الناري غير العادي. نحن نتعامل مع أشياء مثلما اعتدنا على رؤيتها. ومع ذلك، فإننا نتعامل معها على نطاق ملحمي'.