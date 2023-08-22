بريطانيا.. ارتفاع متوسط ​​دخل رؤساء الشركات إلى 118 ضعف مثيله لدى ​​العامل

أظهر بحث جديد يوم الاثنين أن رؤساء أكبر الشركات في بريطانيا شهدوا قفزة في رواتبهم بنسبة 16٪ في عام 2022 ، مما أدى إلى ارتفاع متوسط ​​دخلهم إلى 118 ضعفًا لمتوسط ​​العامل بدوام كامل في المملكة المتحدة، بينما كان الموظفون يكافحون مع ارتفاع التضخم.

بلغ متوسط ​​أجر الرئيس التنفيذي لمؤشر فوتسي 100، العام الماضي، 3.91 مليون جنيه إسترليني (5 ملايين دولار) ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017 و 500 ألف جنيه إسترليني في عام 2021 ، وفقًا لبحث سنوي من مركز الأجور المرتفعة.

ارتفعت نسبة متوسط ​​أجر الرئيس التنفيذي إلى متوسط ​​العامل بدوام كامل في المملكة المتحدة، البالغة 118 مرة، من 108 مرات في عام 2021 و79 مرة في عام 2020، وهو مركز الأبحاث الذي يناضل من أجل أجور أكثر عدالة وصوت أكبر للعاملين في مجالس إدارة الشركات. ، محسوبة.

وقال لوك هيلديارد، مدير مركز الأجور المرتفعة: 'في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الأسر من تكاليف المعيشة، فإن النموذج الاقتصادي الذي يعطي الأولوية لزيادة رواتب المديرين التنفيذيين الذين هم بالفعل من أصحاب الملايين، بمقدار نصف مليون جنيه استرليني، سيفشل بالتأكيد في مكان ما'.

ومع ذلك ، لا تزال رواتب الرئيس التنفيذي البريطاني أقل بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة.

أظهرت دراسة جديدة هذا الشهر أن الرؤساء التنفيذيين لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 حققوا 16.7 مليون دولار في المتوسط ​​في عام 2022 ، وهو ما يعادل 272 ضعفًا لأجر متوسط ​​العاملين لديهم ، على الرغم من أن ذلك يمثل انخفاضًا في كلا المقياسين خلال العام السابق حيث انخفضت تعويضات الرؤساء التنفيذيين مع ضعف عوائد الأسهم.

لطالما كانت الأجور المرتفعة للمسؤولين التنفيذيين في بريطانيا مثيرة للجدل ، لا سيما مع ارتفاع رواتب العمال العاديين بشكل أبطأ بكثير وبالكاد تتزحزح من حيث القيمة الحقيقية خلال العقد الماضي.

أظهرت بيانات رسمية أن نمو الأجور الأساسية في المملكة المتحدة سجل هذا العام معدلا قياسيا، لكن هذا لم يبدأ إلا في الآونة الأخيرة لمواكبة أسعار المستهلكين المتسارعة.

وقال غاري سميث، الأمين العام لنقابة عمال GMB: 'بينما اضطر العمال في القطاعات المختلفة إلى الانضمام إلى صفوف الاعتصام لتغطية نفقاتهم، كان هؤلاء الضباط الكبار ينهكون ثرواتهم'.

'إذا كان الوزراء يعتقدون حقاً أن الأجور المرتفعة ستتسبب في تضخم متصاعد، فمن المحتمل أن يحتاجوا إلى التفكير في تقليص الأجور على رأس الشجرة، بدلاً من أي شخص آخر'.

ووجد مركز الأجور المرتفعة، بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة AstraZeneca، باسكال سوريوت، الذي حصل على 15.3 مليون جنيه إسترليني، أن أربعة من الرؤساء التنفيذيين المدرجة على مؤشر FTSE 100 حصلوا على أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني العام الماضي. الثلاثة الآخرون هم تشارلز وودبرن من شركة BAE Systems، وألبرت مانيفولد من CRH، وبرنارد لوني من BP.

ووجد البحث أيضًا أن متوسط ​​الأجر للمديرات التنفيذيات في مؤشر FTSE بلغ 3.91 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يتماشى مع الرجال، على الرغم من وجود ثماني رئيسات تنفيذيات فقط على مؤشر FTSE 100 في عام 2022، بانخفاض عن تسعة في عام 2021.