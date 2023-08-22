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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخصين في تشيلي بسبب الفيضانات

فيضانات
فيضانات

لقي شخصان حتفهما بسبب الفيضانات في المنطقة الوسطى والجنوبية من تشيلي، يوم الاثنين، في حين تم إجلاء آلاف آخرين أو تركوا بلا مأوى؛ بسبب الفيضانات الناتجة عن الأمطار الشديدة التي تضرب المجتمعات المعزولة.

وأعلن الرئيس غابرييل بوريتش يوم الاثنين حالة الكارثة أثناء زيارته لإحدى المناطق الأكثر تضررا، على بعد حوالي 250 كيلومترا (155 ميلا) جنوب العاصمة سانتياغو.

وفي أواخر يونيو، شهدت المناطق المحيطة بعضًا من أشد هطول الأمطار غزارة منذ ثلاثة عقود، وتفاقم ذلك بسبب نمط طقس النينيو الذي أدى إلى فصول شتاء وربيع أكثر هطولًا للأمطار في الجزء الأوسط والجنوبي من تشيلي، فضلاً عن درجات حرارة أكثر دفئًا.

يتوقع خبراء الأرصاد هطول المزيد من الأمطار على هذه المنطقة الجبلية ، وهو ما حذرت السلطات من زيادة مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

لا يزال أكثر من 26 ألف شخص مقطوعين عن الخدمات الأساسية وتم إجلاء ما يقرب من 34 ألف شخص ، وفقًا لوكالة الكوارث التشيلية سينابريد. حوالي 38000 بدون كهرباء في المنطقة المتضررة التي هي موطن للمجتمعات الزراعية الريفية.

وقالت سيلفيا روخاس التي تضرر منزلها بشدة لرويترز 'هناك ثلاث سيارات في نافذتي والأثاث دمر.'

وطلب بوريتش من التشيليين الالتزام بأوامر الإخلاء، نظرا لتعرض جزء كبير من المنطقة لخطر فيضان ضفاف الأنهار.

وقال الرئيس يوم الاثنين: 'عندما تصلك هذه الرسائل، فالأمر ليس مزحة، يجب عليك الإخلاء على الفور'.

كان موسم الطقس الشتوي حافلاً بالأحداث في تشيلي، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير عادي والعواصف المطيرة الأكثر شدة منذ عقود، مما أدى إلى تشريد الآلاف وإغلاق الطرق في المنطقة الجنوبية الوسطى من البلاد.

وكانت الحكومة قد أعلنت أيضًا حالة الكارثة في يونيو عندما أثر الطقس القاسي على منجم إل تينينتي، وهو أكبر منجم للنحاس تديره شركة كوديلكو المملوكة للدولة. ولم تحدث أي اضطرابات في نشاط التعدين بعد العواصف في الأيام الأخيرة، وفقا للشركة.

العاصمة سانتياغو هطول الأمطار

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