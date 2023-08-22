ترودو: كندا سترسل الجيش للتعامل مع حرائق الغابات

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم، إن كندا سترسل الجيش للتعامل مع حرائق الغابات سريعة الانتشار في كولومبيا البريطانية، في الوقت الذي تتعامل فيه المقاطعة الغربية مع ألسنة اللهب التي أدت إلى إصدار أوامر إخلاء لأكثر من 35 ألف شخص.

وأعلنت كولومبيا البريطانية حالة الطوارئ وفرضت حظرا على السفر غير الضروري لتوفير أماكن إقامة لمن تم إجلاؤهم ورجال الإطفاء، وحثت مشغلي الطائرات بدون طيار وغيرهم من الذين يلتقطون صورا للحرائق على الابتعاد عن عمال الإنقاذ.

وفي بعض المدن في كولومبيا البريطانية، تجاوز مؤشر جودة الهواء (AQI)، الذي يقيس الملوثات الرئيسية بما في ذلك الجسيمات الناتجة عن الحرائق، 350، وهو مستوى 'خطير'، حسبما أظهرت منصة IQAir لمعلومات جودة الهواء في الوقت الحقيقي.

وفي منتصف الليل (0400 بتوقيت جرينتش)، كان سالمون آرم يسجل أسوأ مؤشر لجودة الهواء في البلاد، حيث بلغ مؤشر جودة الهواء 470. ومن بين المدن الأخرى، سجلت كل من كلية كيلونا وسيكاموس مؤشر جودة الهواء 423.

وقال جيسون برولوند، رئيس الإطفاء في غرب كيلونا، إنه يرى بعض الأمل بعد مكافحة حرائق 'ملحمية' خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأضاف أن الظروف تحسنت، مما ساعد رجال الإطفاء على وضع 'أحذية على الأرض' وإلقاء المياه على النيران التي هددت البلدة التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة.

وقال برولوند لهيئة الإذاعة الكندية: 'نشعر أخيرًا أننا نتقدم للأمام بدلاً من التراجع، وهذا شعور رائع'.

وقال ترودو في تغريدة على تويتر إن الحكومة الفيدرالية ستقدم الدعم من الجيش الكندي 'للمساعدة في عمليات الإجلاء والتنظيم' ومهام لوجستية أخرى استجابة لطلب من حكومة كولومبيا البريطانية.

حرائق الغابات ليست شائعة في كندا، لكن انتشار الحرائق والاضطرابات يسلط الضوء على خطورة أسوأ موسم لحرائق الغابات حتى الآن، والذي ألقى بعض الخبراء باللوم فيه على تغير المناخ.

تم الإبلاغ عن حرائق أخرى ، تفاقمت بسبب الجفاف الشديد ، بالقرب من الحدود الأمريكية وفي شمال غرب المحيط الهادئ للولايات المتحدة.

وعبر الحدود في ولاية واشنطن، كافح رجال الإطفاء حريقين كبيرين، هما حريق غراي وحريق طريق أوريغون، اللذان أدىا مجتمعين إلى إتلاف أكثر من 20 ألف فدان من الغابات وتدمير أكثر من 100 مبنى.

وفي كندا، حث المسؤولون الحكوميون السكان في مناطق أوامر الإخلاء على المغادرة فورًا لإنقاذ حياتهم ومنع رجال الإطفاء من الموت أثناء محاولتهم إنقاذهم.

ولم يقدم المسؤولون أي تقديرات للعدد الإجمالي للمباني المدمرة. وأظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي هياكل ومركبات مدمرة وألسنة لهب ضخمة تلتهم الأشجار.

وقال متحدث باسم الشركة يوم الأحد إن خط أنابيب ترانس ماونتن المملوك للحكومة الكندية ومشروع توسعته، والذي يشق طريقه إلى ساحل المحيط الهادئ عبر المناطق الداخلية من كولومبيا البريطانية، لم يتأثر بالحرائق.

ويعد امتداد “كوكوهالا” لتوسعة خط الأنابيب، جنوب غرب كاملوبس، هو الأقرب للحريق.

وأضاف المتحدث: 'عادةً ما يتم دفن خطوط الأنابيب تحت الأرض على بعد بضعة أقدام تحت السطح وتكون محمية من الحريق بواسطة التربة والحركة المستمرة للسائل الذي يتحرك عبر خط الأنابيب'.

استنزفت الحرائق الموارد المحلية واستقطبت مساعدة الحكومة الفيدرالية بالإضافة إلى الدعم من 13 دولة. ولقي أربعة من رجال الإطفاء على الأقل حتفهم.

واحترقت حوالي 140 ألف كيلومتر مربع من الأراضي، أي ما يعادل مساحة ولاية نيويورك تقريبًا، في جميع أنحاء البلاد، وامتد الضباب الدخاني حتى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويتوقع المسؤولون الحكوميون أن يمتد موسم الحرائق إلى الخريف بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف المنتشرة على نطاق واسع.

وعلى بعد حوالي 2000 كيلومتر إلى الشمال، أدى حريق غابات مشتعل وخرج عن نطاق السيطرة في يلونايف، عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية، إلى إجلاء جميع سكانها تقريبًا البالغ عددهم 20 ألفًا الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون إنه من غير المتوقع أن يصل الحريق إلى حدود المدينة بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع، حيث تساعد بعض الأمطار ودرجات الحرارة الباردة في إبطاء تقدمه.

قالت كريستا فليجر ، التي غادرت المدينة مع كلابها ، إنها كانت رحلة شاقة.

وقالت: 'كنت خائفة من الوقوع في الحرائق التي كانت مشتعلة عبر الطريق'.

بالنسبة إلى فليسجر، فإن مصدر القلق الرئيسي هو ما إذا كان منزلها، الذي عمره عامان فقط، سيصمد أم لا.

وفي كولومبيا البريطانية، تم إغلاق طريق ترانس كندا السريع بالقرب من تشيس، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال شرق فانكوفر. والطريق السريع هو الشريان الرئيسي بين الشرق والغرب الذي يستخدمه الآلاف من سائقي السيارات وسائقي الشاحنات المتجهين إلى فانكوفر، الميناء الأكثر ازدحاما في البلاد.

وقالت كيب لومكويست، التي تعمل في محل لبيع الهدايا في كريجيلاتشي، وهي منطقة سياحية على الطريق السريع، إنها شهدت الكثير من الدمار خلال الأسبوع الماضي.

وقال لومكويست 'كان الأمر جنونيا. لم نتمكن من رؤية التلال والجبال والأشجار أو أي شيء على الأرجح لمدة يومين ونصف'. 'أنا أقود سيارة بيضاء، وعندما خرجت لركوب سيارتي... كان لونها أسود فقط. ... إنه أمر مدمر للمجتمع.'