رئيس الوزراء يتابع إجراءات دعم الصناعة وزيادة الصادرات.. نواب : التصنيع الغذائي يوفر عملة صعبة بأسرع وقت ..والربط الملاحي مع الدول الافريقية خطوة مهمة

زراعة النواب: تنمية الصناعات الغذائية أسرع طريقة لجلب العملة الصعبة

نائب بالشيوخ: لابد من استغلال الموقع المتميز لمصر في زيادة التصدير

وكيل نقل النواب يعدد فوائد إنشاء خط ملاحي مع الدول الافريقية لنقل السلع والمنتجات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا؛ بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم الصناعة المصرية، ومن بينها دراسة تشغيل خط ملاحي لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، من أجل دعم التبادل التجاري معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش، من جانب آخر، خطة تطوير قطاع المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لها، وكذا دور الغرف التجارية في هذا الشأن لتعظيم دور القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وفي هذا الصدد ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، جهود الحكومة في تعظيم الصادرات وتوطين الصناعة، موضحين أهم التوصيات اللازمة التي تدعم تحقيق هذه الأهداف.

في البداية، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب: إن معظم المحاصيل البستانية خاصة الخُضر والفاكهة، قابلة للتصنيع الغذائي والتصدير بكافة أشكال المنتج ولا سيما المجففة، لافتا إلي أن المحاصيل المصرية تتسم بمذاق مختلف وجودة فائقة وقيمة غذائية عالية.

تنمية الصناعات الغذائية

وأكد “ عبد الفتاح ” في تصريح لـ “ صدى البلد”، أن التركيز علي تنمية الصناعات الغذائية سيكون مخرج قوى للدولة في تدبير مبالغ طائلة من العملة الصعبة حيث يتم توفيرها في فترة زمنية قصيرة بسبب سرعة عملية الإنتاج التي لا تتخطى 5 أشهر مقارنة بمراحل الإنتاج في الصناعات الأخرى التي تتطلب المزيد من الوقت، معقبا “ الصناعات الغذائية هي أسرع الطرق لزيادة الصادرات”.

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن فكرة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية قطاع الصناعات الغذائية، سيكون له مردود إيجابي خاصة وأن القطاع الخاص ناجح بدرجة كبيرة وله قوة مؤثرة عالميا مقارنة بدور قطاع الأعمال العام.

وتابع النائب : لدينا مقومات كبري تؤهلنا للصدارة العالمية في المنتجات الغذائية، ونمتلك مناخ معتدل وأراضى زراعية خصبة، فضلا عن أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل ترتيب عالي علي مستوى العالم وليس لها منافس.

وناشد البرلماني بأهمية دعم المزارعين والمُصدرين من خلاب توفير كافة مستلزمات الانتاج لا سيما التقاوي من أجل إزالة أي تحديات أمامهم.

ومن جانبه، قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى جاهدة لتوطين الصناعة المصرية ودعمها باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية، أيضا تنفذ خطوات جادة في العمل علي تحقيق مستهدفات خطة النمو الاقتصادي وأبرزها زيادة الصادرات.

زيادة التبادل التجاري

و أكد " الضبع " فى تصريح لـ " صدى البلد"، أن دراسة تشغيل خط ملاحي لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، يأتي بهدف زيادة عمليات التبادل التجاري مع هذه الدول وفتح فرص جديدة للمنتج المصري في العديد من الأسواق، علاوة علي تيسير إجراءات نقل البضائع خاصة وأن عنصر النقل هام للغاية ومؤثر في عملية التصدير.

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلي أن العمل علي الربط الملاحى مع دول شرق وجنوب أفريقيا ( دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا، تعد من أحدي الخطوات التي تهدف إلي جعل مصر مركزا للتجارة العالمية نظرا لموقعها الاستراتيجي المتميز مما يعد استغلالا جيدا لمقوماتها الطبيعية.

وتابع النائب : كما أن أهم فوائد إنشاء هذه الخطوط الملاحية هي توفير فرص للعمالة التي تمتلك الخبرة في هذا المجال، وأيضا زيادة قيمة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة، معقبا “ هذا النوع من المشروعات تنموي ذو عائد اقتصادى كبير”.

فيما قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن تعظيم الصادرات من أهم أهداف خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الحكومة، ولهذا لابد من التركيز علي زيادة الصادرات الزراعية سواء كانت محاصيل أو منتجات غذائية.

الاهتمام بالبنية التحتية للأراضي

و أضاف “ امام ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أنه من الضروري الاهتمام بالبنية التحتية للأراضي الزراعية وذلك من خلال الاهتمام بالمصارف المغطاة للأراضي والتي تعمل علي تنظيف التربة من الأملاح مما يدعم إيجاد محصول زراعي جيد ومن ثم منتج غذائي متميز مؤهل للمنافسة العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي ضرورة التركيز علي المحاصيل الزراعية التي كان يتم تصديرها بقوة مثل القطن سواء خام أو منسوجات، أيضا منتجات البصل والثوم المجفف حيث يعد ضمن المنتجات الأكثر طلبا في أوروبا، وبالتالي فإن أنواع هذه المنتجات تدعم توفير مزيد من العملة الصعبة.

وتابع النائب : مصر بلد زراعي في الأصل تتمتع بمناخ معتدل طوال العام، وبأراض خصبة تمكنها من زراعة مختلف أنواع المحاصيل، فضلا عن الموقع المحوري لها الذي يعمل علي تيسير عمليات التبادل التجاري سواء مع افريقيا او أوروبا .

