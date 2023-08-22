بسعر 300 ألف جنيه.. موبايل iPhone 15 الجديد بتصميم باربي

أعلنت شركة قيفار، وهي شركة معروفة بتخصيصات الهواتف المحمولة الفاخرة، عن إطلاق مجموعة جديدة تسمى #Barbiecore، مستوحاة من فيلم باربي.

تتضمن المجموعة هاتفًا محمولًا مصنوعًا خصيصًا من سامسونج Samsung Galaxy Z Flip5 ، بالإضافة إلى آيفون iPhone 15 Pro ، آيفون iPhone 15 Pro Max، وسلسلة Watch 9 من آبل.

تم تزيين هذه الهواتف والساعات باللون الوردي المميز لباربي، وتتميز بزخارف من الذهب والماس.

وإليك ما يمكن توقعه من كل جهاز مخصص.

يتميز هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب 5 بجسم مغطى بالذهب الوردي عيار 24 قيراطًا مع 49 روبيًا مرصعًا حول الخلف.

اللوحة الخلفية بها أيضًا فراء وردي مزيف وتتميز بنقش باربي Stiletto.

الهاتف متوفر بخيارات تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت، ويُباع بسعر 8560 دولارًا و8920 دولارًا على التوالي.

تتميز طرازات iPhone 15 Pro أيضًا بإطار مطلي بالذهب الوردي عيار 24 قيراطًا وصندوق كاميرا مزين بـ 61 كريستال سواروفسكي.

اللوحة الخلفية مصنوعة من مادة مختلفة عن Flip 5، ولكنها تتميز أيضًا بتعليق باربي Stiletto. الهواتف متوفر بخيارات تخزين 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت، و 2 تيرابايت، وسيبدأ سعر هذه الهواتف المخصصة من آبل بين 7990 دولارًا و 9990 دولارًا (أي ما يعادل 300 ألف جنيه مصري).

قالت شركة قيفار إنها أيضًا قامت بتخصيص ساعة Apple Watch 9 لمجموعاتها #Barbiecore.

الساعة مصنوعة من علبة فولاذ المقاوم للصدأ 316L مع طلاء فيزيائي بالبخار من الذهب الوردي (PVD).

تم تزيين المقبض اللمسي بمسامير فولاذية على شكل سبيكة، مطلية أيضًا بالذهب الوردي.

حزام الساعة وردي، ما يتناسب مع باقي المجموعة.

تكلفة ساعة Apple Watch 9 المخصصة من شركة كافيار 1900 دولار.

صور الهواتف الذكية والساعات المخصصة من آبل ليست المنتجات الفعلية، حيث لم يتم طرحها تجاريًا بعد. ومع ذلك، فإن شركة قيفار تقبل الطلبات المسبقة لمجموعات #Barbiecore. المجموعة محدودة بـ 99 قطعة لكل نوع من الأجهزة، لذلك إذا كنت تريد واحدة، فستحتاج إلى التصرف بسرعة.

تُعد مجموعة #Barbiecore من شركة قيفار أحدث إضافة إلى مجموعة منتجاتها الفاخرة.

تتميز المجموعة بتصميمات رائعة وأسعار مرتفعة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي باربي الذين يرغبون في الحصول على جهاز مخصص يعكس شخصيتهم.