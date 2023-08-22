عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر 300 ألف جنيه.. موبايل iPhone 15 الجديد بتصميم باربي

بسعر 300 ألف جنيه..
بسعر 300 ألف جنيه.. موبايل iPhone 15 الجديد بتصميم باربي

أعلنت شركة قيفار، وهي شركة معروفة بتخصيصات الهواتف المحمولة الفاخرة، عن إطلاق مجموعة جديدة تسمى #Barbiecore، مستوحاة من فيلم باربي. 

تتضمن المجموعة هاتفًا محمولًا مصنوعًا خصيصًا من سامسونج Samsung Galaxy Z Flip5 ، بالإضافة إلى آيفون iPhone 15 Pro ، آيفون iPhone 15 Pro Max، وسلسلة Watch 9 من آبل. 

تم تزيين هذه الهواتف والساعات باللون الوردي المميز لباربي، وتتميز بزخارف من الذهب والماس. 

وإليك ما يمكن توقعه من كل جهاز مخصص.

يتميز هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب 5 بجسم مغطى بالذهب الوردي عيار 24 قيراطًا مع 49 روبيًا مرصعًا حول الخلف.

اللوحة الخلفية بها أيضًا فراء وردي مزيف وتتميز بنقش باربي Stiletto. 

الهاتف متوفر بخيارات تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت، ويُباع بسعر 8560 دولارًا و8920 دولارًا على التوالي.

تتميز طرازات iPhone 15 Pro أيضًا بإطار مطلي بالذهب الوردي عيار 24 قيراطًا وصندوق كاميرا مزين بـ 61 كريستال سواروفسكي.

اللوحة الخلفية مصنوعة من مادة مختلفة عن Flip 5، ولكنها تتميز أيضًا بتعليق باربي Stiletto. الهواتف متوفر بخيارات تخزين 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت، و 2 تيرابايت، وسيبدأ سعر هذه الهواتف المخصصة من آبل بين 7990 دولارًا و 9990 دولارًا (أي ما يعادل 300 ألف جنيه مصري).

قالت شركة قيفار إنها أيضًا قامت بتخصيص ساعة Apple Watch 9 لمجموعاتها #Barbiecore. 

الساعة مصنوعة من علبة فولاذ المقاوم للصدأ 316L مع طلاء فيزيائي بالبخار من الذهب الوردي (PVD). 

تم تزيين المقبض اللمسي بمسامير فولاذية على شكل سبيكة، مطلية أيضًا بالذهب الوردي.

حزام الساعة وردي، ما يتناسب مع باقي المجموعة. 

تكلفة ساعة Apple Watch 9 المخصصة من شركة كافيار 1900 دولار.

صور الهواتف الذكية والساعات المخصصة من آبل ليست المنتجات الفعلية، حيث لم يتم طرحها تجاريًا بعد. ومع ذلك، فإن شركة قيفار تقبل الطلبات المسبقة لمجموعات #Barbiecore. المجموعة محدودة بـ 99 قطعة لكل نوع من الأجهزة، لذلك إذا كنت تريد واحدة، فستحتاج إلى التصرف بسرعة.

تُعد مجموعة #Barbiecore من شركة قيفار أحدث إضافة إلى مجموعة منتجاتها الفاخرة.

تتميز المجموعة بتصميمات رائعة وأسعار مرتفعة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي باربي الذين يرغبون في الحصول على جهاز مخصص يعكس شخصيتهم.

iPhone iphone 15 Samsung Galaxy Z Flip5 Watch 9 iphone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Apple Watch 9 Barbie باربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

بحد أدنى 7%.. موعد زيادة المرتبات قبل صرف مستحقات أغسطس وحقيقة تبكيرها

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

القابضة للصناعات الكيماوية تتلقى عروضا لشراء جزء من حصتها في إيسترن كومباني

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

بعد موافقته.. تقارير: خطوة أخيرة تفصل محمد صلاح عن اتحاد جدة

اختار بين هذه الكليات المتاحة.. بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

موضوعات متعلقة

اشتريه وأنت مغمض..مبيعات قوية جدا لهواتف OnePlus

أخيرا هتقدر تعدل في أي حاجة بعتها على واتساب.. الطريقة هنا

كوريا الشمالية تهاجم بقوة جارتها الجنوبية والولايات المتحدة عن طريق التكنولوجيا

لو بتفكر تشتري ومحتار.. من الأفضل في الكاميرا iPhone ولا سامسونج

تحذير منعا لاحتراق هاتفك.. إزاي تحافظ على بطارية موبايلك في الصيف

أفضل إصدار موبايل iPhone يمكنك شراؤه في 2023

بـ 4100 جنيه.. موبايل جديد من Honor للفئة المتوسطة

لتتجنب النصب عليك.. إزاي تفرق بين هاتف الآيفون الجديد والمجدد

ترشيحاتنا

لقتل البكتيريا.. أطعمة يجب نقعها قبل الأكل والطبخ والقلي

ضربة لـ الدولار.. الأخضر ينخفض قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية

بالأرقام.. تعرف على حجم الاكتشافات البترولية في السنوات الأخيرة بمصر

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو تجمعات المواطنين في إحدى المحافظات

تحفظات على المشاركة.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس النخبة بسبب الزمالك

ماما وعم حسن بتاع المطبخ.. ابنة البلوجر أم زياد: أبويا اللي شاف الفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج تتمتع بالحاسة السادسة| تعرف عليها

السيدات أكثر.. دراسة تحذر من انتشار هذا المرض بين مليار شخص

بين المرتبطين عاطفيًا .. أبراج تلعب دور حمامة سلام

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ