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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. أطول عارضة أزياء في العالم تعلن دخولها مسابقة جديدة

إيكاترينا ليزينا
إيكاترينا ليزينا Ekaterina Lisina، أطول عارضة أزياء بالعالم

أعلنت إيكاترينا ليزينا Ekaterina Lisina، أطول عارضة أزياء محترفة في العالم ولاعبة كرة التنس الروسية الأصل عن التحاقها بمسابقة ملكة جمال العالم الدولية.

وبسبب طولها المذهل الذي أكسبها رقما قياسيا عالميا، تأمل إيكاترينا ليزينا أن تنال لقب مسابقة جمال العالم الدولية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” اليوم الأربعاء. 

ونشرت ملكة الجمال ولاعبة التنس البالغة من العمر 35 عاما صورة لها عبر “انستجرام”  بفستان أزرق برقبة رسن وحذاء بكعب عالٍ في اليوم الأول في المسابقة معلنة أنها ستمثل سلوفاكيا.

إيكاترينا ليزينا

أطول عارضة أزياء 

وقالت صاحبة الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس: “اشتركت في مسابقة ملكة جمال أخرى، لأنني أحب تمثيل عارضات الأزياء الطويلة (النساء) في هذا النوع من الأحداث”.

وتابعت  إيكاترينا ليزينا: "أنا أمثل سلوفاكيا، وهي وطني الأم الثاني لأنني عشت هناك لأكثر من خمس سنوات من حياتي".

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إيكاترينا ليزينا Ekaterina Lisina، أطول عارضة أزياء في العالم 

 

إيكاترينا ليزينا Ekaterina Lisina، أطول عارضة أزياء في العالم 

 

 

إيكاترينا ليزينا Ekaterina Lisina لاعبة كرة التنس مسابقة ملكة جمال العالم أطول عارضة أزياء كرة التنس مسابقة جمال العالم الدولية

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