عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لمتابعة شكاوى ومقترحات "حياة كريمة"

اجتماع محافظة سوهاج
اجتماع محافظة سوهاج

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع عدد من أعضاء الغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان ورئيس الغرفة، وممثلي وحدة حياة كريمة، ومبادرة صوتك مسموع، وإدارات البوابة الإلكترونية، والأزمات، والمتابعة، بديوان عام المحافظة.

ورحب نائب المحافظ خلال الاجتماع بأعضاء الغرفة، موجها الشكر لجميع المشاركين على الجهد المبذول خلال المرحلة الماضية، مؤكدا أهمية عرض الطلبات الخاصة بالغرفة المركزية بشكل دوري من خلال المجلس التنفيذي للمحافظة.

مستريح الأدوية .. جمع من أهالى سوهاج 7 ملايين جنيه

7.5 مليون جنيه.. تجديد حبس مستريح العقاقير الطبية في سوهاج

محافظة سوهاج

وأكد "القاضي" على ضرورة تطوير آليات العمل خلال المرحلة القادمة، موجها برصد أهم المشكلات الخاصة بحياة كريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على سرعة تذليل العقبات وحلها بشكل جذري.

ومن الجدير بالذكر أنه تم رصد عدد من الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها وجود مخالفات وردم بمجلس قروي إدفا نجع الدير، وتم التعامل مع الشكوى وإزالة المخالفات، وفصل التيار الكهربائي عن منطقة الكورنيش الشرقي بجوار مربع سكني، وتم التعامل معها وإعادة التيار الكهربائي، وكذلك قطع مياه بشارع التل بناحية عامر بالمراغة.

وشكوى من عدم الانتهاء من أعمال خط الطرد محطة رفع العمور وتم حلها، وايضا تضرر بعض الأهالي بمركز جرجا من عدم تغطية وتسوية الطريق، وتمت إزالة الأسباب، بالإضافة إلى تضرر الأهالي من عدم وجود إنارة الأعمدة بالطرق المؤدية لأعمال الصرف الصحي بالدويرات بالمنشاة، وتم حلها.

IMG-20230822-WA0021
IMG-20230822-WA0021
IMG-20230822-WA0024
IMG-20230822-WA0024
IMG-20230822-WA0019
IMG-20230822-WA0019
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج حياة كريمة مشروعات حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

أول تعليق من وزير الصحة على ظهور حالات متحور كورونا الجديد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تشارك بالمبادرة العربية للتعريف بشهادات الكربون للحد من التغيرات المناخية

ترشيحاتنا

تخطت 100%.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات السكنية|التفاصيل الكاملة

هل صلاة سنة الظهر أربع ركعات متصلة أم ركعتين ركعتين؟.. علي جمعة يجيب

أخبار تهمك.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة البحرية 48 ساعة والرياح سرعتها 60 كم

سقوط مصابين .. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الزيتون

وزير إيطالي: نحتاج للشباب لنصبح المركز الأول في السياحة بأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

لا يوجد مثلها.. ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم |شاهد

ظهور حالتين في مصر.. كيف تحمى نفسك من متحور كورونا EG.5

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

فيديو

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ