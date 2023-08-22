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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من المطبخ الإيطالي للسفرة المصرية.. أسرع طريقة لعمل الكانيلوني باللحمة المفرومة

أسرع طريقة لعمل الكانيلوني
أسرع طريقة لعمل الكانيلوني باللحمة المفرومة

المكرونة الكانيلوني من الأكلات الإيطالية المشهورة واللذيذة هو عبارة عن مكرونة اسطوانية الشكل , يتم حشوها و ثم تغطيتها بطبقة من الصلصة.

 


و توجد عدد مختلف من الحشوات اللي يمكنك استخدامها , فيمكنك تحضيره بالدجاج او اللحم المفروم و السبانخ و الجبنة و غيرها من الحشوات التي تفضلينها، واليوم نقدم لكي طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة

 

 

المقادير:

مكرونة كانيلوني
نصف كيلو لحمة مفرومة
1 حبة بصل مفروم
2 فص ثوم مهروس
1 كوب عصير طماطم
1 كوب جبنة موزاريلا
3 معلقة كبيرة صلصة طماطم
ملح
فلفل أسود
زعتر
بهارات لحمة
زيت
بقدونس مفروم للتزيين

 

خطوات التحضير:

يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار، ويوضع فيه البصل.

يقلب البصل حتى يذبل، ثم يضاف إليه الثوم، ويقلب حتى يصفر.

يضاف عصير الطماطم، ويقلب مرة أخرى.
تضاف اللحمة المفرومة، وتقلب جميع المكونات حتى تتجانس.

يتبل الخليط بالملح والفلفل الاسود والبهارات والزعتر، وتترك على نار هادئة حتى تنضج.
ترفع من على النار، وتوضع جانباً حتى تبرد.

يوضع جزء قليل من خليط اللحمة مع عصير الطماطم في الصينية.
يحشى الكانيلوني باللحمة المفرومة، ويلف على شكل رول.

يرص الكانيلوني في الصينية، ويدهن بالصلصة.
يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
يوضع الكانيلوني في الفرن لمدة 30 دقيقة، وحتى ينضج.

يخرج من الفرن، ويرش عليه الجبنة الموزاريلا، ويدخل الفرن لمدة 5 دقائق وحتى تسيح الجبنة.
يخرج من الفرن، ويترك ليهدأ قليلاً.
يوضع في الطبق، ويزين بالبقدونس المفروم.
يقدم ساخن.

الكانيلوني مكرونة الكانيلوني إيطالي اسطوانية الصلصة

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