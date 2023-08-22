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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة دمياط يوجه بمراعاة معايير الجودة وتكثيف المرور الدوري على المستشفيات

صحة دمياط
صحة دمياط

عقد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعا بمديري مستشفيات المحافظة بحضور الدكتور محمد بدران، وكيل المديرية، والدكتور محمد فهيم، مدير عام الطب العلاجي ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة.

وتخلل الاجتماع محاضرات لمعايير الاعتماد والجودة الشاملة قدمها الدكتور محمود زيد .

وشدد وكيل وزارة الصحة، على تكثيف المرور الدورى لمدير المستشفى على جميع أقسام المستشفي والمتابعة والتقييم لكل الأقسام، ورؤساء الأقسام و نسب الإشغال والانتهاء من كل قوائم الانتظار خلال اسبوع وأهمية المرور على أقسام الكلى الصناعى والرعاية المركزة والحضانات.

وأكد على أهمية مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية الواجب اتخاذها، وأهمية مراعاة معايير الجودة ومتابعة  مسار المريض من لحظة دخوله  للمستشفى وحصوله علي الخدمة الطبية والحث على عدم وجود جهاز معطل أو غير مستغل في المستشفى. 

وأمر بتكثيف تواجد الفرق الطبية وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات ووجود فني صيانة علي مدار الـ24 ساعة بالمستشفى، و التأكد من عقود الصيانة واتباع السياسات اللازمة ووضع خطة طوارئ لتجنب مشاكل انقطاع الكهرباء والاستغلال الأمثل لجميع الأجهزة وعمل الجرد الدورى للمستلزمات والأجهزة .
ووجه وكيل صحة دمياط، بحسن معاملة المرضى  ومرافقيهم  وتوجيه فرق خدمة المواطنين لمتابعة رضا المواطنين عن  الخدمات والرعاية الطبية المقدمة.

دمياط اشتراطات الحماية المدنية الاعتماد والجودة الدكتور السيد عبد الجواد الدكتور محمد فهيم الدكتور محمد بدران الخدمة الطبية

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