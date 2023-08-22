بسبب صورة.. عامل بصالون حلاقة يشرح جسد شابين بالتجمع الأول

وقعت مشاجرة بين عامل بصالون حلاقة وشاب لاعتراضه على قيام إدارة الصالون بتصوير أحد زملائه دون إذن منه ، حيث قام العامل بالتعدي علي الشاب وصديقة بسلاح أبيض ، تم ضبط المتهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " متضمناً إستغاثة سيدة من قيام عامل بصالون رجالى بالتعدى على شقيقها وأحد أصدقائه وإحداث إصابتهما بجروح قطعية متفرقة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة .

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخصين مصابين بجروح قطعية مقيمان بدائرة القسم ، وبين عامل مقيم بمحافظة الغربية لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لإعتراض الطرف الأول على قيام إدارة الصالون بتصوير أحد زملائه دون إذن منه ، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها العامل عليهما بالضرب بأستخدام "آلة حادة" وإحداث إصابتهما ، تم ضبط المتهم ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.