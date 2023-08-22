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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب صورة.. عامل بصالون حلاقة يشرح جسد شابين بالتجمع الأول

حلاق
حلاق

وقعت مشاجرة بين عامل بصالون حلاقة وشاب لاعتراضه على قيام إدارة الصالون بتصوير أحد زملائه دون إذن منه ، حيث قام العامل بالتعدي علي الشاب وصديقة بسلاح أبيض ، تم ضبط المتهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " متضمناً إستغاثة سيدة من قيام عامل بصالون رجالى بالتعدى على شقيقها وأحد أصدقائه وإحداث إصابتهما بجروح قطعية متفرقة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة .

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخصين مصابين بجروح قطعية مقيمان بدائرة القسم ، وبين عامل مقيم بمحافظة الغربية لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لإعتراض الطرف الأول على قيام إدارة الصالون بتصوير أحد زملائه دون إذن منه ، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها العامل عليهما بالضرب بأستخدام "آلة حادة" وإحداث إصابتهما ، تم ضبط المتهم ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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