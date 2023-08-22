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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يسلم دراجتين وشهادات تقديرية لأسر الشهداء

المحافظ مع أسر الشهداء
المحافظ مع أسر الشهداء

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم بتسليم عدد 2 دراجة هوائية لأسرتين من اسر الشهداء بجنوب سيناء، ضمن المبادرة الرئاسية "دراجتك.. صحتك"، التي أطلقها وزارة الشباب والرياضة.

 

وقام المحافظ بتسليم شهادات تقديرية للأسرتين وهما اسرة الشهيد العميد خالد محمد عطية الذي استشهد عام 2017، واسرة الشهيد المقدم وائل إبراهيم السعيد المر الذي استشهد عام 2014.

 

ووعد المحافظ خلال اللقاء بتنفيذ طلباتهم وحل أي مشكلات او معوقات تواجههم بجنوب سيناء، مؤكدا علي مساندة الدولة المصرية ودعمها ورعايتها لأسر الشهداء ومصابي العمليات تقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن، داعيا الله دوام الأمن والأمان لمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .


يشار إلي أن مبادرة " دراجتك ... صحتك" تهدف الي تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، وإتاحة الفرصة لاستخدام وسائل النقل النشط، وتقليل استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدامه، للحفاظ على البيئة.
وجاء التسليم بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة ومدير عام الشباب والرياضة.

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