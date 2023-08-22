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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للحماية من المتحور الجديد لكورونا.. استشاري حساسية ومناعة يقدم نصائح مهمة للمواطنين

الدكتور أمجد الحداد،
الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أنه من أجل الحفاظ على المناعة، لا بد من الحصول على الغذاء الصحي السليم والذي يحتوي على البروتينات، إضافة إلى البعد عن المياه الغذائية، والطعام من الخارج.

 

وقال أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى” أنه لا بد من تناول السلطات الخضراء، والتعرض للشمس في الصباح الباكر، لأنها تحتوي على “فيتامين د”.

 

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أن تناول المكسرات، والبقوليات التي تعزز من “الزنك”، في الجسم، ولكن لا بد من الحصول عليه من المصادر الطبيعية.

 

وأشار أمجد الحداد إلى أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتنشط الجسم، إضافة إلى أنه لا بد من الابتعاد عن التدخين لمخاطر التدخين على الصحة، مع النوم مبكرا لمدة لا تقل عن 7 ساعات.

 

فيتامين “سي”

واستكمل استشاري الحساسية والمناعة، أن تناول العصائر من البرتقال واليوسفي تعزز من فيتامين “سي”.

أمجد الحداد الحساسية والمناعة المناعة فيتامين د الصباح الباكر

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