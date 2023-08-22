عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصر أكتوبر يثمن بيان وزارة العدل حول قضايا التمويل الأجنبي

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، تصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي حول عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، والتي صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، أما المنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها، مؤكدة أن ذلك يؤكد الاهتمام بحقوق الإنسان ويدعم مناخ الديمقراطية.

 

وأوضحت مديح، في بيان لها، أن صدور أوامر الحفظ و إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، تساهم في تعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تنشدها الدولة المصرية.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذه القرارات تدخل في إطار النهوض بملف حقوق الإنسان في مصر، لافتة أن تصريحات قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي  تعطي رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان، وذلك بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.


وأكدت مديح، أن غلق تلك القضايا والتحقيقفيها بكل موضوعية يأتي في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية استئناف القاهرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق التمويل الأجنبي الجمهورية الجديد الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

ترشيحاتنا

مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا تقدم في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

رسائل خطيرة.. سوليفان يكشف سبب زيارة وزيرة التجارة الأمريكية إلى الصين

المقاومة الفلسطينية ترد على تهديدات الكابينيت الإسرائيلي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة أدبي وعلمي علوم ورياضة

توزيع الأسمدة مجاناً.. تصريحات نارية من بوتين في قمة البريكس| ماذا قال؟

الأعلى مجموعا.. اعرف موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب بالتنسيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوية وفيتامينات تسبب الإسهال المزمن .. اكتشفها

بعد ظهور المتحور الجديد من كورونا.. معلومات صادمة عنه

ابنة شريف منير تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

بفستان انيق  .. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ